الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عراقي يحول ورشة لتنظيم داعش إلى كشك لبيع العصائر (فيديو)

عراقي يحول ورشة لتنظيم
عراقي يحول ورشة لتنظيم داعش إلى كشك

في قصة ملهمة، حول شاب عراقي ورشة مهجورة كانت تابعة لتنظيم داعش الإرهابي إلى كشك لبيع العصائر والمشروبات الطبيعية، هذا التحول الرائع جذب اهتمام سكان مدينة الموصل.

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وبحسب التقرير الذي نشرته قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الإثنين، فإن الكشك، الذي كان يعج بأطلال ورشة مهدمة كانت تحتلها سابقًا الجماعة الإرهابية، أصبح الآن مكانًا محببًا لأهالي المدينة. 

وأدى الشاب العراقي جهودا كبيرة في بناء هذا الكشك، ويجذب الزبائن الذين يشاركونه ذكريات الدمار الذي تعرضت له المدينة خلال فترة وجود تنظيم داعش الإرهابي.

توافد المواطنين على كشك العصائر

وأوضح التقرير أن الكشك، الذي يحمل اسم المدينة، كان في السابق موقعًا لمقاتلي التنظيم الإرهابي وكانوا يستخدمونه كنقطة تفتيش، وقد كان هذا الوضع يشكل تهديدًا لحياة سكان المدينة ويسبب لهم الكثير من المضايقات.

ويستمر الشاب العراقي في العمل بجهد لخدمة زبائنه الذين يأتون إلى كشكه للاستمتاع بعصائره الطبيعية، رغم وجود الأنقاض والدمار من حولهم. ويُلاحظ أيضًا وجود شاحنة صغيرة مهجورة تم استخدامها سابقًا من قبل مقاتلي داعش الإرهابي، وهذا يعد إحدى الدلائل الواضحة على ما مرت به المدينة من تحديات مؤلمة.

ونجح الشاب العراقي في تحويل موقع تم استغلاله سابقًا في الشرّ الى مكان يضفي البهجة والأمل على سكان المدينة، وتلك القصة تبرز إرادة الشاب في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتقدم والنجاح في ظل الظروف الصعبة.

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