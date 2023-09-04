كواليس رفض الأهلي إعارة اللاعب محمد حمدي للداخلية

كشفت مصادر خاصة، للوفد، كواليس رفض النادي الأهلي إعارة لاعبه الشاب محمد حمدي ميسي لنادي الداخليه، حيث أكد المصدر ان الاعب خاض مباراة الكأس في الموسم الماضي ضد الداخليه، وكان نادي الداخليه وقتها بقيادة علاء عبدالعال، وهو من طلب الإدارة بضم الاعب بعدما شاهده بشكل مميز في أرض الملعب.





وأكد المصدر أنه بناء على رغبة علاء عبدالعال بضم الاعب، قام أحد وكلاء الاعبين بالتحدث مع الاعب لضمه للداخليه.

سعي النادي لضم اللاعب ..

وأكد المصدر ان بعد انتقال علاء عبدالعال لقيادة نادي الجونه، استمر النادي سعيه لضم اللاعب.

وتابع المصدر ان الاعب مضى رغبه لانضمامه لنادي الداخليه مع اللواء عثمان المدير التنفيذي للنادي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بنادي الداخليه.

ثم تم إرسال فاكس للنادي الأهلي يطلب فيه ضم الاعب، ولكن نفاذ الإعارات لدي النادي الأهلي هو من كان عائقا أمام نادي الداخلية لضم اللاعب.



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