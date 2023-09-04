بدء فعاليات المرحلة الثانية من دورة اعداد كوادر المستقبل بالبحر الاحمر

بدات فعاليات المرحلة الثانية من دوره اعداد كوادر المستقبل بديوان عام المحافظة والتي تضم نحو 56 متدرب من موظفي الديوان العام والتي تستمر لمدة خمسة ايام

تشتمل الدورة على عدة موضوعات منها اساليب الادارة والفرق بين الادارة والقيادة وكيفيه التغلب على معوقات العمل وخلق مدير متميز وقائد فعال

تتميز الدورة رالعديد من اختبارات تنمية الشخصية ومهارات حل المشاكل واساسيات الاتصال وكتابه التقارير

تاتي الدوره بناء على تعليمات اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة لخلق صف ثاني قادر على اداره الموارد الحالية والتخطيط لمستقبل بشكل علمي مبني على اسس تدريبية واضحة

تناول المادة العلمية الدكتور اسامه صابر الحاصل على دكتوراه في علم النفس ومحاضر في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ومحاضر بجامعة عين شمس

وكان السكرتير العام المساعدلمحافظة البحرالأحمر كمال سليمان قد شهد ختام فعاليات الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، والذى ضم ٤٤ متدرب من مختلف إدارات الديوان العام ، على مدى ٥ ايام متتالية .

وأكد سليمان ان الاهتمام بمحتوى البرنامج وكيفية تطبيق المادة العلمية هو الهدف من التدريب ، حيث يضيف إلى المتدربين مزيد من الخبرات الثقافية التى تؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى أداء العمل وتقديم الخدمة للمواطن بدقة و اتقان .

كما أشار الى ان فعاليات البرنامج التدريبي تمت بناءا علي تعليمات اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة لإعداد كوادر قيادية شابة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم المحافظة.

وحاضر الدكتور اسامة صابر ،الحاصل علي دكتوراة في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة ومحاضر بجامعة عين شمس ، الجزء الأول من التدريب لبرنامج إعداد القادة بديوان عام المحافظة فى ٢٧ أغسطس، والتى انتهت فعالياته يوم ٣١ أغسطس ، مناقشا عدد من الموضوعات النظرية والعملية منها مفهوم واساليب ومهارات القيادة ، و ماهية الإدارة وعناصرها وانواعها ومستوياتها .

كما تضمن البرنامج جانب آخر من الموضوعات عن كيفية التعامل مع الأنماط المختلفة للبشر و ومعوقات العمل وأهم الصفات الشخصية وطرق تمنيتها وطرق حل المشكلات ، ومهارات الاتصال .

ولم يقتصر البرنامج على الجزء النظرى فقط ، فتم تطبيق اختبارات عديدة تساعد على تقييم المتدربين كالثقة بالنفس و مدى الاستعداد للدور القيادى واختبارات السمات الشخصية ، والقيادة والإدارة وكيفية كتابة التقارير .

واثنى الدكتور أسامة بمدى تجاوب المتدربين و تمتعهم بصفات القائد الناجح ، وقدرتهم على تطبيق مفاهيم القيادة ، مشيرا إلى ضرورة ان يقوم الإنسان بزيادة ثقافته المعرفية والعلمية باستمرار للاستفادة من العلم وتحقيق افضل مستوى للأداء ، وتقديم أفضل خدمة للمجتمع