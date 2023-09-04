وزير الرياضة يستقبل شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ "13"

استقبل صباح اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شعلة أسبوع شباب الجامعات رقم"13" بكلية التربية الرياضية بالهرم رفقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان فى استقبالهما الدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بالهرم والعديد من اساتذة الكلية.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية الحدث حيث يعتبر مناسبة قومية يلتقي فيها الشباب المتميز من الجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا للتنافس الشريف فى العديد من الانشطة الرياضية ،والعلمية، والاجتماعية ،والثقافية والجوالة .

محافظ الجيزة يشيد بإنجازات قطاع الرياضة

و أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمراسم انطلاق أسبوع شباب الجامعات مشيدا بحجم الانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى قطاع الرياضة ودعم انشطة الشباب وخاصة محافظة الجيزة والتى شهدت إفتتاح العديد من المنشأت الرياضية خلال الفترة السابقة وإنطلاق العديد من الفعاليات فى إطار إستثمار طاقات الشباب ودعم نجاحهم بمختلف الأنشطة.

يذكر أن “الشعلة” تنتقل في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية التي نظمت فعاليات أسبوع شباب الجامعات من قبل؛ والتى بدأت بجامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا ، مرورا بعدد من الجامعات حتى تصل إلى جامعة حلوان.

وسوف تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر المقبل والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية ويتخلل الأسبوع العديد من الانشطة الرياضية منها (قدم خماسي ،كرة يد، كرة طائرة، العاب القوي، تنس الطاولة ،كرة السلة ) بالاضافة الى الانشطة الفنية والاجتماعية والثقافية المتنوعة .

وكانت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة قد أعلنت عن بدء مهرجان انتقال "شعلة أسبوع شباب الجامعات" والذي تستضيفه سبتمبر ٢٠٢٣، ويهدف المهرجان إلى انتقال شعلة الأسبوع والترويج له وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح، والتي تنتقل شعلة أسبوع شباب الجامعات في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية بدءتً من جامعة أسيوط ثم جامعة المنيا، يلها جامعة الزقازيق ثم انتقلت إلى جامعة قناة السويس حتى اليوم بجامعة القاهرة، ثم تنتقل بعد ذلك لجامعة المنوفية، تليها جامعة المنصورة ثم جامعة كفر الشيخ ومنها إلى جامعة حلوان.

تفاصيل مهرجان انتقال الشعلة

ويتضمن مهرجان انتقال الشعلة عددا من الفعاليات والأنشطة بما في ذلك عرض شعلة الأسبوع في مختلف الجامعات التي استضافت الأسبوع من قبل، واستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات مع اظهار كل جامعة الهوية الخاصة بها، وعند التركيب بالشعلة يحمل الشعلة داخل الجامعات أحد أعضاء هيئه التدريس من خريجي جامعة حلوان.