واتساب يطلق ميزة التحكم المحسن لرسائل الفيديو الفورية

بعد إطلاق ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة رسائل الفيديو الفورية على تطبيق واتساب WhatsApp لنظامي التشغيل iOS وAndroid، يواصل WhatsApp تحسينها من خلال تقديم مفتاح تبديل لإدارة الميزة مباشرة من داخل إعدادات التطبيق.

الميزة متاحة لبعض مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدارات WhatsApp beta لنظامي التشغيل Android وiOS!

في المقالة حول تحديث WhatsApp beta لنظام Android 2.23.16.9، أعلنا عن ميزة جديدة متاحة لبعض مختبري الإصدار التجريبي: رسائل الفيديو. لقد أعلنا أيضًا عن نفس الميزة مع الإصدار التجريبي من WhatsApp لتحديث iOS 23.15.1.76.

في حين أن واتساب قد أطلق بالفعل القدرة على تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو للجميع مع آخر تحديثات التطبيق، فإن واتساب يواصل العمل على تحسينات جديدة تتعلق برسائل الفيديو.

على وجه التحديد، بعد تثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS 23.18.1.70 من تطبيق TestFlight وتحديث WhatsApp beta لنظام Android 2.23.18.21 من متجر Google Play، قد يلاحظ بعض مختبري الإصدار التجريبي خيارًا جديدًا مباشرة داخل إعدادات التطبيق:

كما ترون في لقطة الشاشة هذه، أصبح من الممكن الآن إدارة ميزة مشاركة رسائل الفيديو الفورية مع آخر تحديثات WhatsApp beta لنظامي التشغيل Android وiOS. في السابق، لم يكن من الممكن تعطيل هذه الميزة لأنها كانت مفعلة بشكل افتراضي. بفضل التبديل الجديد، أصبح لدى المستخدمين الآن التحكم في هذه الميزة ويمكنهم تعطيلها إذا رغبوا في ذلك.

في رأينا، قد يكون إدخال هذا التبديل مفيدًا لبعض المستخدمين لأن بعض المستخدمين يفضلون استخدام الملاحظات الصوتية على رسائل الفيديو الفورية. ومن خلال هذا التبديل، يوفر واتساب للمستخدمين خيار تعطيل هذه الميزة تمامًا، مع الاستمرار في ضمان القدرة على الاستمرار في تلقي رسائل الفيديو. تجدر الإشارة إلى أنه حتى إذا كنت لا تنوي تعطيل رسائل الفيديو، فمن الجيد إلقاء نظرة على هذا التبديل، حيث أبلغ بعض المستخدمين عن اكتشاف إيقاف تشغيله على الرغم من إرسال رسائل فيديو في الماضي.

يتوفر التبديل لإدارة ميزة رسائل الفيديو الفورية لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين يقومون بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android من متجر Google Play وWhatsApp beta لنظام iOS من تطبيق TestFlight، ويتم طرحه لعدد أكبر من الأشخاص عبر الايام القادمة.