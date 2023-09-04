طلاب جامعة سوهاج يشاركون في معسكر Together ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

يشارك وفد طلابي بجامعة سوهاج في معسكر Together للدمج تحت شعار "معًا من أجل العناية بالصحة النفسية"، والذي ينظمه منتدى شباب العالم، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ومؤسسة فاهم للصحة النفسية، ومؤسسة ويل سبرنج للتنمية الإجتماعية بوادي النطرون، وذلك على مدار ثلاثة أيام، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال إن المعسكر يتضمن العديد من الأنشطة والفاعليات وورش عمل بهدف توعية الشباب بمفهوم الدمج وأهمية تقبل الاختلافات بين الأشخاص.

وأكد النعماني على حرص الجامعة على مشاركة طلابها في مثل هذه المعسكرات والمنتديات والفعاليات، والتي تسهم في استثمار العنصر البشري المصري، خاصةً الشباب، والذي تُوليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، كما تعمل على جذبِه ودعمه بكافة الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته الإبداعية إلى أقصى حد ممكن، مشيدًا بطلاب الجامعة، والذين يبرهنوا دومًا أنهم على قدر المسؤولية، بما يمتلكونه من مهاراتٍ وقدراتٍ تؤهلهم لحمل لواء التنمية في المستقبل، وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور، عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تشارك بوفد يضم ١٠ طلاب، حيث يضم المعسكر عدد ١٠٠ طالب من الجامعات والمدارس المصرية، إلى جانب مشاركة الطلاب من الأشقاء السودانيين، ومن ذوي الإعاقات والقدرات الخاصة، مضيفًا أن المعسكر يتضمن عدة محاضرات حول مفهوم الذات، الصورة الذاتية والعوامل والمدخلات التي تؤثر عليها، اكتشاف الذات والقيمة الحقيقية، الأفكار، المشاعر، السلوك وكيفية التعامل معها، الصحة النفسية ومبادئ التعامل مع تحدياتها، بالإضافة إلى محاضرات عن الذكاءات المتعددة، احترام التنوع، والتعاطف.