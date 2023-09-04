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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جوبا في زيارة رسمية

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

 

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، فى زيارة رسمية. 

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه كان فى استقبال البرهان بمطار جوبا الدولى، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وأعضاء البعثة السودانية لدى جنوب السودان، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية له.

 

وسيجري البرهان، مباحثات مع الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبيين، وتطورات الأوضاع فى السودان، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

يرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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