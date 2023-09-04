المندوب الدائم للمغرب يتسلم رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية

تسلم السفير أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية رئاسة الدورة العادية 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك في بداية أعمال الدورة خلفا للسفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر الدائم ورئيس الدورة 159 لمجلس الجامعة.



وأكد السفير التازي خلال كلمته في تسلم أعمال رئاسة الدورة، أن تلك الدورة عليها العديد من المسؤوليات في مقدمتها الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نوفمبر المقبل، وكذلك الإعداد للقمة العربية 33 التي ستعقد في مملكة البحرين 2024.

ووجه السفير التازي الشكر لرئاسة الدورة السابقة 159 برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي لما بذلته من جهد لإنجاح أعمال الدورة السابقة.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم الاثنين اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الجامعة تسليم رئاسة الدورة، من السفير محمد مصطفى عرفي رئيس الدورة 159 ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى السفير أحمد التازي رئيس الدورة 160 والمندوب الدائم لدولة المغرب بالجامعة العربية.