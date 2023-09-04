بدء دورة التربية العسكرية بجامعة بني سويف التكنولوجية

انطلقت فعاليات دورة التربية العسكرية لآخر العام الجامعي 2023 - 2022والتي تعقد لمدة أسبوعين برعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية وتتضمن فترة تدريبات بدنية بمعرفة ضباط القوات المسلحة المسئولين عن هذا الأمر طبقًا للتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التعليم العالى والجامعات وكذلك محاضرات نظرية لمواد متفق عليها فى إطار برنامج التربية العسكرية لتعميق الانتماء فى نفوس الطلاب وتعريفهم بالحياة العسكرية.

من جانبه أكد الدكتور خضر أن الهدف من دورات التربية العسكرية في الجامعة هو تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، وترسيخ الروح الوطنية، كما أنها تساعد في تأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا استعدادًا للانخراط في الخدمة الوطنية بعد التخرج، وتدريبهم للتأقلم على الحياة العسكرية وعلى الانضباط والالتزام، بالإضافة إلى تنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتوعية الطلاب بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة وحفظ مقدرات الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن اجتياز دورة التربية العسكرية يعُد شرطًا لتخرج الطلاب، حيث يستطيع كل طالب الالتحاق بأحد الدورات التي تعقدها الجامعة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.