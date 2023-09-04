النيجر.. الآلاف يحتجون في اليوم الثالث من المسيرات المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية

نظم آلاف المتظاهرين في النيجر، اليوم الثالث من المسيرات التي دعت فرنسا إلى سحب قواتها كما سعى المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في يوليو تموز.

"تسقط فرنسا! فرنسا ارحل

"تسقط فرنسا! فرنسا ارحل"، مرددين شعارات سمعت في مسيرات مختلفة في نيامي منذ الانقلاب في 26 يوليو.

وجه النظام العسكري في النيجر هجوما لفظيا جديدا، على فرنسا يوم الجمعة ، متهما باريس ب "التدخل الصارخ" من خلال دعم رئيس البلاد المخلوع.

ومنذ ذلك الحين، انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج عند دوار، بالقرب من القاعدة العسكرية في النيجر حيث يتمركز الجنود الفرنسيون.

العلاقات مع فرنسا

وتدهورت العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد وحليفتها في حربها ضد الجهاديين، بسرعة بعد أن وقفت باريس إلى جانب الرئيس محمد بازوم.

وفي 3 أغسطس، أعلن النظام إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، التي لديها حوالي 1 جندي متمركزين في البلاد.

الحكام العسكريون في النيجر

كما أعلن الحكام العسكريون في النيجر "طرد" السفير الفرنسي سيلفان إيتي وقالوا إنهم يسحبون حصانته الدبلوماسية. وقالوا إن وجوده يشكل تهديدا للنظام العام.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشاد يوم الاثنين الماضي، بعمل إيتي في النيجر وقال إنه لا يزال في البلاد على الرغم من منحه مهلة 48 ساعة للمغادرة.

يوم الأحد، بررت فرنسا مرة أخرى الإبقاء على سفيرها في منصبه.

"إنه ممثلنا لدى السلطات الشرعية في النيجر" ، قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا في مقابلة مع صحيفة لوموند ،

وأضافت "لسنا مضطرين للرضوخ لأوامر وزير لا شرعية له"، مؤكدة أن باريس تضمن "أن يتمكن من مواجهة ضغوط الانقلابيين بأمان تام".

ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أن فرنسا ستسحب قواتها من النيجر، وهو ما قد يؤدي بالمحتجين إلى اقتحام القاعدة المترامية الأطراف، والتي تضم آلاف الجنود الفرنسيين.

ومنذ انقلاب 26 يوليو، ظهر مطلب رحيل السفير والقوات الفرنسية عن النيجر، وهو الأمر الذي ترفضه باريس حتى الآن.

وكانت النيجر سحبت الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس وقرار من المحكمة العليا في نيامي الجمعة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، بعمل إيتيه، مشيرا إلى أنه لا يزال موجودا في السفارة في نيامي.