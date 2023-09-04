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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيفا يعلن بث قرعة كأس العالم علي منصاته الإلكترونية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم بث قرعة كأس العالم للاندية التي ستقام مساء غد الثلاثاء بجدة عبر منصاته الرسمية الرقمية. 
 

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وقال فيفا أن القرعة ستقام مساء غد الثلاثاء بجدة بالمملكة العربية السعودية بحضور مندوبي الفرق التي تأهلت فعلياً للمشاركة في النسخة الجديدة. 

أندية البطولة ..

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة مشيرًا إلى أنه سيتم بث فعاليات القرعة بالكامل عبر منصات الفيفا الرقمية الرسمية . وأوضح ان الفرق التي تأهلت للمشاركة في النسخة المقبلة التي ستقام في ديسمبر المقبل هي الأهلي المصري بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا وأوراوا ريدز، اليابان كبطل لاسيا وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا وإتحاد جده بطل الدوري للبلد المضيف بجانب الفائز بلقب دوري أبطال كونميبول لذي لم يحدد بعد.

موعد البطولة ..

وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل ، ومن المقرر أن تشهد البطولة في نسختها عام 2025 تغييرًا شاملاً عن النظام الحالي بزيادة أعداد الفرق المشاركة .

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