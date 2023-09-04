بدء العمل بعيادة الصحة المدرسية (2) خلف عمر أفندى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي ، خاصة قطاع الصحة مشيرا إلى أهمية الخطوة التي نفذها فرع التأمين الصحي وفقا لخطة المحافظة وتحت اشراف رئيس هيئة التأمين الصحي ، والتي تمثلت في بدء العمل بعيادة الصحة المدرسية 2 الكائنة خلف فرع عمر أفندي بمدينة بني سويف لتخفيف الازدحام والتكدس خاصة مع بدء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي قام عرضه الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بنى سويف أشار خلاله إلى تفقد سير العمل بعيادة الصحة المدرسية " 2 " والتي تم تخصيصها لتخفيف الازدحام والتكدس عن عيادة الصحة المدرسية "1" الكائنة بميدان مولد النبي أمام الساحة الشعبية نظرا لتوفير كافة التخصصات والخدمات،وقد رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور شهاب الدين صلاح مدير عام إدارة الشئون الطبية و الدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفني، والدكتورة هبة محمد حسن مدير العيادات

تجدر الإشارة إلى أن مربوط مركز بني سويف قد تم تقسيمه بين العيادتين ليتم استقبال منتفعي الريف من الرضع والطلاب بعيادة الصحة المدرسية 1 فيما تستقبل عيادة الصحة المدرسية 2 منتفعي الحضر البندر من الرضع والطلاب بمركز بني سويف حيث توجدكافة التخصصات بعيادة الصحة المدرسية 1 وكذلك لجنة هرمون النمو ولجنة أمراض الدم بخلاف الرمد والبصريات اما عيادة الصحة المدرسية 2 بها تخصصات الأطفال والجراحة والممارس العام والرمد والروماتويد والمناعة والانف والاذن والعظام واستشاري الصدر والبصريات ومركز السكر والتغذية والمعمل والأسنان استشاري قلب الأطفال ولجنة القلب أطفال وجاري توفير باقي التخصصات

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