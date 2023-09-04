كريم عادل يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد أمين الصندوق بالزمالك

تقدم الدكتور كريم عادل بأوراق ترشحه على مقعد أمين الصندوق بنادي الزمالك، بعدما بدأت اللجنة المكلفة في تلقي طلبات الترشح بداية من العاشرة صباح اليوم .





كانت اللجنة المكلفة بتسيير أمور نادي الزمالك، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة، على أن يستمر التلقي بداية من اليوم الاثنين الرابع من سبتمبر ولمدة تستمر 7 أيام متواصلة بداية من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.



وتتكون اللجنة التي تتلقى الطلبات من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيس اللجنة المكلفة، أيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة بالزمالك.

ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات بالأبيض وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

موعد عمومية الزمالك

وتنعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل وفقًا لما أعلنته اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عبر إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.