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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير عقاري: أبراج العلمين هدفها جذب السياح للإقامة في مصر (فيديو)

أبراج العلمين
أبراج العلمين

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنّ البلاد تشهد نهضة عمرانية منذ عام 2017، إذ جرى بناء 122 مدينة جديدة خلال الفترة الماضية، من بينها العلمين.

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نقيب الممثلين: لا أصدق جمال العلمين الساحرة (فيديو)

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ناقد فني: مهرجان العلمين يؤكد مكانة مصر في كونها هوليوود الشرق

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن البلاد أصبح لديها نوعا جديدا من العقارات لم يكن موجودا من قبل مثل الأبراج الموجودة على شواطئ العلمين وهو ما يحقق تنافسية عالية لمصر على المستوى الإقليمي.

مهرجان دولي في العلمين

وأوضح أنه يجري العمل على الترويج لمنتجات البلاد العقارية بطريقة مختلفة وجديدة من أجل تحقيق المستهدف وهو جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر ويمتلك وحدة للإقامة فيها.

وأشارت إلى أن العملين شهدت مهرجانا دوليا نُظم لأول مرة في مصر وشمل أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، ومهرجان الدراما.

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