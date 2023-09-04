خبير عقاري: أبراج العلمين هدفها جذب السياح للإقامة في مصر (فيديو)

أكد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إنّ البلاد تشهد نهضة عمرانية منذ عام 2017، إذ جرى بناء 122 مدينة جديدة خلال الفترة الماضية، من بينها العلمين.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، أن البلاد أصبح لديها نوعا جديدا من العقارات لم يكن موجودا من قبل مثل الأبراج الموجودة على شواطئ العلمين وهو ما يحقق تنافسية عالية لمصر على المستوى الإقليمي.

مهرجان دولي في العلمين

وأوضح أنه يجري العمل على الترويج لمنتجات البلاد العقارية بطريقة مختلفة وجديدة من أجل تحقيق المستهدف وهو جذب السائح الأجنبي حتى يأتي إلى مصر ويمتلك وحدة للإقامة فيها.

وأشارت إلى أن العملين شهدت مهرجانا دوليا نُظم لأول مرة في مصر وشمل أنشطة مختلفة رياضية وثقافية وفنية، ومهرجان الدراما.