خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الامور عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية وذلك استعدادًا للالتحاق بالجامعات.

بدء التنسيق الالكتروني



وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى الخميس 14 سبتمبر الجاري.

خطوات تسجيل الرغبات



ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل من خلال الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx

كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها

تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري

تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات

كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح

الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.

طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع.

