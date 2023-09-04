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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية

تسجيل الرغبات
تسجيل الرغبات

خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الامور عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات للدبلومات الفنية وذلك استعدادًا للالتحاق بالجامعات.

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ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات

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فتح باب التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 (سجّل رغباتك الآن)

بدء التنسيق الالكتروني


وقد بدأ موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، استقبال تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، للحاصلين على الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية، على أن يستمر التسجيل عبر الموقع حتى الخميس 14 سبتمبر الجاري.

خطوات تسجيل الرغبات 


ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية التسجيل من خلال الرابط 
https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx
كتابة رقم الجلوس المسجل في الشهادة الحاصل عليها
تحديد نوع المؤهل صناعي أو زراعي أو تجاري
تحديد نظام الدراسة سواء ثلاث سنوات أو خمس سنوات
كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح
الضغط على مفتاح "نعم" وتأكيد صحة البيانات المسجلة عبر الموقع
يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها.
طباعة الرغبات حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.
الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات قبل غلق الموقع.
 

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