أزهر الشرقية يستعد للعام الدراسي الجديد

إجتمع الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، بمُديري المراحل موجهي العموم ومديري الإدارات التعليمية في لقاء موسع لمناقشة آخر استعدادات المنطقة للعام الدراسي الجديد 2023/2024م وذلك بحضور الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية.

تناول الاجتماع آخر استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد وغيرهم بجميع المراحل الدراسية.

ناقش رئيس المنطقة ضوابط القبول بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، موجهًا بضرورة العمل على ترتيب الأوضاع واستيعاب الكثافة بالمعاهد ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، وذلك في إطار الضوابط بما لا يخل بالعملية التعليمية .

شدَد رئيس منطقة أزهر الشرقية على المتابعة المستمرة من قِبل مديري الإدارات للمعاهد، من خلال المرور وتكليف الموجهين بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، وإعداد تقارير مجمعة عن جاهزية المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع التأكيد على أهمية عقد ورش عمل لإعداد خرائط العمل ومخرجات التعلم بكافة التخصصات تحت إشراف مُوجهي الإدارات، مع ضرورة الالتزام بالنموذج الاسترشادي للتحضير التربوي المرسل من قبل قطاع المعاهد الأزهرية .

وتابع الدكتور أحمد صيام، عضو المكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية، من طرق وآلية استيعاب أعداد التلاميذ بمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية طبقًا للضوابط.