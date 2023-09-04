مرسيدس بنز الكهربائية توفر شحنًا سريعًا ونطاقًا يفوق تسلا

كشفت مرسيدس بنز النقاب عن سيارتها الاختبارية CLA Class EV "القريبة من الإنتاج"، والتي تتميز بمدى طويل جدًا وشحن سريع عبر بنية 800 فولت. تعد سيارة السيدان ذات الأربعة أبواب هي الأولى في خط الشركة من سيارات مرسيدس-بنز ذات الهندسة المعمارية المعيارية (MMA) EVs، والتي ستشمل فرامل إطلاق النار وزوجًا من سيارات الدفع الرباعي. على الرغم من أنه تم الكشف عنها كمفهوم في معرض IAA Mobility للسيارات في ميونيخ، فمن المقرر أن تدخل فئة CLA حيز الإنتاج كسيارة كهربائية حقيقية في أواخر عام 2024.

تم تصميم MMA لمركبات فئة CLA للمبتدئين من شركة صناعة السيارات كتصميم "كهربائي أول" جديد تمامًا. هذا المفهوم هو تقريبًا نفس حجم سيارة السيدان CLA الحالية للشركة ويبلغ طولها 185 بوصة ولها شكل ناعم يشبه البيضة مصمم للتحرك في الهواء بأكبر قدر ممكن من النظافة (غطاء المحرك أطول من السيارات الكهربائية الأخرى، كما قد تقدمه مرسيدس). مع محركات ICE أيضًا). كما أنها تحتوي على عدد من تفاصيل السيارة النموذجية (عجلات غريبة، وإضاءة LED، وما إلى ذلك) والتي من المحتمل ألا تؤدي إلى القطع النهائي.



لا تتعلق فئة CLA بالقوة الغاشمة مقارنة بسيارات مرسيدس-بنز الكهربائية الأخرى (لم تتم مشاركة أرقام الأداء)، مع التركيز بدلاً من الكفاءة وسرعات الشحن. ولتحقيق هذه الغاية، فإنها تستخدم بنية 800 فولت ومحركًا واحدًا مثبتًا في الخلف بقوة 235 حصانًا مستعارًا من مفهوم Vision EQXX (مع مواد أرضية نادرة "تقترب من الصفر في المائة"). كما تحتوي أيضًا على مضخة حرارية جديدة للحفاظ على دفء البطاريات (والركاب) في الشتاء، حيث يمكن للهواء البارد أن يؤثر بشدة على نطاق السيارة الكهربائية.

مع كل ذلك، يمكن لفئة CLA التجريبية تحقيق 466 ميلاً من نطاق WLPT (حوالي 400 ميل وفقًا لمعايير وكالة حماية البيئة) - كفاءة ممتازة تبلغ حوالي 150 ميلا في الغالون. كما سيسمح للسائقين بإضافة حوالي 200 ميل من المدى في 15 دقيقة فقط. لم تحدد مرسيدس حجم البطارية، لكن من المحتمل أن تكون أقل من 100 كيلووات في الساعة. ومما يساعد أيضًا في تحقيق هذه الكفاءة تصميم بطارية تحتوي على أنودات تحتوي على أكسيد السيليكون لتحسين كثافة الطاقة. ستقدم الشركة أيضًا خيارًا أقل كفاءة ومخفضًا من فوسفات الحديد الليثيوم بالكيلووات في الساعة وبتكلفة أقل.



يحتوي الداخل على الكثير من زغب السيارات النموذجية التي من المحتمل ألا ترى ضوء النهار، بما في ذلك معالج مبرد بالماء على الأرض، ومقاعد جلدية فضية اللون، وفتحة سقف محفورة، و"شاشة فائقة" على مستوى لوحة القيادة مع عدد قليل من الضوابط المادية. ومع ذلك، من المرجح أن تحتوي نسخة الإنتاج على بعض لمسات التصميم التي تتماشى مع الطرازات الكهربائية الأخرى من مرسيدس بنز EQ وتصميم داخلي فاخر نسبيًا.

ميزة أخرى من المقرر أن تظهر في طراز إنتاج CLA الكهربائي هي القيادة الآلية من المستوى 3. لن تكون متاحة عند الإطلاق، ولكن السيارة الكهربائية ستحتوي على جميع أجهزة الاستشعار المطلوبة لتمكين الميزة على الطريق عبر التحديثات عبر الهواء (OTA). ومن المقرر أن تصل المزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة، مثل حجم البطارية والمدى النهائي وأرقام الشحن، والأهم من ذلك السعر. ولكن إذا تمكنت مرسيدس من الالتزام بما قالته، فيمكن لـ CLA أن تخوض معركة جيدة ضد سيارات تسلا الكهربائية.