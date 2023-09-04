بعد الانتهاء من أعمال تطويره.. معلومات عن سور مجرى العيون

يعد سور مجرى العيون أحد أبرز الآثار الإسلامية التاريخية فى مدينة القاهرة، وذلك لما يمثله من قيمة تاريخية وجغرافية منذ إنشائه في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، مؤسس الدولة الأيوبية في مصر الذي تولى الحكم من سنة 565 هـ / 1169 م إلى سنة 589 هـ / 1193م.

ويتميز سور مجرى العيون بمساحته التي وصلت لـ 3500 متر وطرازه المعماري المتميز الذي يعود لفن العمارة الإسلامية باستخدام حجر "النحيت" لبناء السور، ويبدأ من منطقة فم الخليج إلى منطقة السيدة عائشة.

ويتكون السور من برج يسمى برج المأخذ يحتوى على 6 سواقٍ، ويقسم هذا البرج إلى عدة عقود تسمى عقود السواقى المسؤولة عن حمل القناة المائية.

برج مأخذ سور مجرى العيون

وشهد سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة بطريق صلاح سالم، أعمال تطوير وتم فتح برج مأخذ سور مجرى العيون أمام الجمهور للزيارة مجانا.

معلومات عن سور مجرى العيون

- مجرى العيون أو قناطر الغوري سور يحتوي على قناطر لنقل المياه.

- طول السور3 كيلو مترات ويمتد من فم الخليج إلى منطقة باب القرافة بالسيدة عائشة.

- فكرة إنشاء سور مجرى العيون يبدأ قرب الفسطاط وفوقه مجرى مائي يعمل بواسطة السواقي حتى تصل المياه إلى القلعة حيث يستخدم للسقاية وري المزروعات في منطقة القلعة.

- أنشأ القناطر صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية في مصر.

- جدد القناطر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 712 هجريا.

أعمال التطوير الأخيرة بسور مجرى العيون

- تطوير السور والسواقي الخشبية الموجودة أعلاه.

- إزالة التعديات الموجودة على السور والحرم الأثري له.

- معالجة وتنظيف الأحجار وصيانة الأرضيات والممرات الداخلية.

- تأهيل السلالم وتطوير محيط الأثر.

- بني السور من الحجر النحيت.

- مراعاة إبراز الصورة الطبيعية للمنطقة المحيطة بالسور.

- إقامة عدد من الحدائق والخدمات لخدمة السياح الزائرين للمنطقة مما يعكس الأثر الجمالي للأثر.

- منع إقامة أي مبان تضر بالشكل الطبيعي الأثري للمنطقة.