محافظ أسيوط يكرم"الشيماء عبد المعطي" لتعيينها مديرًا عامًا لمديرية التضامن الاجتماعي بدمياط

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الشيماء أحمد عبدالمعطي مدير إدارة التخطيط بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لتعيينها مديرًا عامًا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط متمنيًا لها التوفيق في المرحلة القادمة ... جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

حيث أهدى محافظ أسيوط ، الشيماء أحمد عبدالمعطي ، شهادة تقدير نظرًا لما قدمته من أداء متميز بمنظومة العمل التنفيذي بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية واستجابتها السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ودعم مشروعات حياة كريمة مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنياً لها دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة دمياط.

من جانبها أعربت الشيماء أحمد عبدالمعطي عن سعادتها وامتنانها بهذا التكريم وعن شكرها لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمستها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت القرار رقم 677 لسنة 2023 بندب الشيماء أحمد عبدالمعطي أخصائي ضمان اجتماعي أول (مدير إدارة التخطيط) بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط للعمل مدير عام لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط اعتبارًا من 5/9/2023 لمدة عام أو لحين شغلها.