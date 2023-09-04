انقلاب سيارة ميكروباص في الوادي الجديد وإصابة 8 أشخاص

أصيب ثمانية أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص صباح اليوم الاثنين على طريق "الخارجة - باريس" في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.



تبين أن السيارة الميكروباص قد انقلبت على طريق "الخارجة - باريس" في منطقة الكيلو 15 تقريبًا بعد كمين "السادات"، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح وكدمات وإصابات متفرقة في أجسادهم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

توجهت معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور بالخارجة إلى موقع الحادث لرفع آثار الحادثة من الطريق واستعادة حركة المرور إلى طبيعتها.