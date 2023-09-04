اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين (بث مباشر)

حرصًا من بوابة الوفد، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثًا مباشرًا لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة.

وفي سياق متصل أطلقت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري، قافلة المساعدات الإنسانية والاجتماعية للشعب السوداني الشقيق مقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، وذلك في إطار مواصلة جهود جامعة الدول العربية للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية على الشعب السوداني الشقيق، جراء الصراع المسلح الذي يشهده.

الجامعة العربية تشكر الرئيس السيسي

وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أن السفيرة أبو غزالة وجهت الشكر باسم جامعة الدول العربية، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يقدمه من دعم للعمل الاجتماعي والإنساني العربي المشترك، وبما يسهم في مواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، وتحقيق المطالب الأساسية للشعوب العربية الشقيقة، التي تمر بحالات نزاع مسلح بما يضمن مطالب الحياة اليومية الأساسية في ظل هذه الظروف الصعبة .

كما وجهت أبو غزالة الشكر إلى الوزيرة نيفين القباج ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وكافة الكوادر العاملة بالهلال المصري، على جهودهم المقدرة بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب)، موضحة أن هذه القافلة تُعد الثانية من المساعدات التي تطلقها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتنفيذاً لقرار مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، لصالح الشعب السوداني الشقيق.