مران مسائي اليوم للأهلي في معسكر النمسا

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرانه مساء اليوم الاثنين، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.





ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

مران الأمس ..

كان الفريق قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءًا، وشهد التركيز على الجوانب البدنية. كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

رباعي الأهلي ..

ويستعد رباعي الأهلي “محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، مروان عطية، محمد هاني” للانتظام مع المنتخب الوطني في المعسكر الذي ينطلق بالقاهرة اليوم الإثنين ، استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وتونس.

ويلتقي المنتخب نظيره الإثيوبي 8 سبتمبر الجاري بالقاهرة لحساب منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة الأمم المقبلة بكوت ديفوار ، بينما تكون المواجهة الثانية أمام تونس وديًا 12 من الشهر ذاته.



وقرر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ، إراحة رباعي الأهلي من المواجهة الثانية أمام تونس ، والاكتفاء فقط بتواجدهم في لقاء إثيوبيا الرسمي ، على أن يعود الرباعي مجددًا إلى الأهلي استعدادًا لخوض مواجهة السوبر الأفريقي المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف بالسعودية منتصف الشهر الجاري.



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