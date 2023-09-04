محافظ اسيوط يشهد حفل تكريم 100 طفل متميز

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفلًا أقيم بالتعاون بين المشاركة المجتمعية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وجمعيات مبدأ ومشوار حياة والهاشمي في ديوان عام المحافظة. تم تنظيم الحفل لتكريم أكثر من 100 طفل متميز وتوزيع الهدايا عليهم ضمن فعاليات لجنة المشاركة المجتمعية بالمحافظة. حضر الحفل مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بالمحافظة والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارة جمعيات مبدأ ومشوار حياة والهاشمي وبعض الصحفيين والإعلاميين وأولياء أمور الأطفال. بدأ الحفل بالسلام الوطني وترديد الحضور للنشيد الوطني، ثم تم استماع إلى بعض الفقرات الفنية للأطفال وعرض بعض الأغاني الوطنية. قام محافظ أسيوط بتوزيع الهدايا العينية والأدوات المدرسية على الأطفال المتميزين والأيتام من مختلف الجمعيات الأهلية في قرى ومراكز المحافظة، بهدف تشجيعهم على الجد والاجتهاد والتفوق في الدراسة. كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأهاليهم لإدخال البهجة والسعادة على وجوههم.

وأعرب المحافظ عن شكره للمسئولين عن المشاركة المجتمعية في المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وممثلي الجمعيات مبدأ ومشوار حياة والهاشمي على دورهم في تنظيم الحفل وإدخال البهجة والسعادة على وجوه الأطفال كجزء من المشاركة المجتمعية. ودعا جميع المؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية للمشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز في المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين حياة المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للأسر الأكثر احتياجًا والنساء المعيلات وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا لمواجهة ظروف الحياة. وأشار إلى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في 149 قرية و7 مراكز في المحافظة في المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه مصري حتى الآن لتحسين حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتطوير الإنسان المصري. وأشار أيضًا إلى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لتوزيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمدرة للدخل على الأسر الأكثر احتياجًا وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات في القرى والمراكز في المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات الداعمة.