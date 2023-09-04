« أورام الأقصر» تستقبل 12 ألف حالة مرضية خلال شهر أغسطس



أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أنه خلال أغسطس، بلغ عدد المترددين على المستشفى 12090 حالة مرضية، عدد المترددين بقسم الأشعة التداخلية 1099 حالة، كما قدمت المعامل المركزية 16745 خدمة للمرضي والمترددين، كما أن عدد جلسات الإشعاعى 762 جلسة، عدد جلسات الكيماوى 789 جلسة، كما تم علاج 365 حالة باثولوجى، فيما بلغ عدد مرضى الكلى بالمستشفى 468 حالة.

وقدمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، خدمات طبية مجانية تضاهي المستشفيات العالمية، وكل حالة من المترددين له قصة خاصة تكون المستشفى داعمة في علاجه من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفي كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات في المستشفى، وداخل أول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بصعيد مصر.

وأكد الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن المستشفى تستقبل يوميًا أعداد من المترددين على الأقسام المختلفة، موضحًا أن المستشفى تقدم الخدمات الطبية المميزة المجانية، كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار في المستشفى.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى تسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الاقسام المختلفة، بجانب التميز في الخدمات الطبية المجانية للمرضي، بما يعود بالنفع علبهم وحمايتهم، وذلك في اطار الطبي والاجتماعي للمستشفى الذى تقدمه لاهالى الصعيد والمساهمة في رفع نسب الشفاء.