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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

بيت وطن
بيت وطن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.

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يأتي ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

2530 قطعة أرض

وأوضحت الوزارة أن المرحلة التاسعة من المشروع تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة، تشمل:

  • القاهرة الجديدة
  • 6 أكتوبر
  • الشيخ زايد
  • العاشر من رمضان
  • السادات
  • 15 مايو
  • دمياط الجديدة
  • الشروق
  • العبور الجديدة
  • الجديدة
  • حدائق العاصمة
  • المنيا الجديدة
  • قنا الجديدة
  • أسوان الجديدة
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التحويلات البنكية

وسيتم استقبال التحويلات البنكية الخاصة بالحجز بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، ولمدة 3 أسابيع.

وأكدت الوزارة أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

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