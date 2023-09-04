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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواجهات قوية فى ثان أيام البطولة الأفريقية للطائرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

تقام على مدار اليوم الإثنين ، مواجهات قوية على صعيد ثان أيام البطولة الأفريقية للرجال الكرة الطائرة للمنتخبات و التى تستضيفها مصر و تستمر فعالياتها حتى يوم 13 سبتمبر الجارى . 
 

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اليوم .. انطلاق معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لملاقاة إثيوبيا وتونس


ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم مواجهات بين كلا من ، تونس مع مالى و غانا مع ليبيا و جامبيا مع السنغال و تنزانيا مع تشاد و الكاميرون مع كينيا و رواندا مع المغرب .

بينما يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مع نظيره الجزائرى ضمن منافسات المجموعة الأولى بعد غدا الأربعاء فى ثان لقاءاته بعدما واجه بوروندى فى لقاء الإفتتاح أمس الأحد والذي أقيم على ستاد القاهرة . 

مجموعات البطولة .. 

كانت فعاليات قرعة البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر، قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من: بوروندي والجزائر.
بينما ضمت المجموعة الثانية، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد.
وتضم ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة، المغرب ورواندا والسنغال وجامبيا.

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