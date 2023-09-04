وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب الجمباز بنتائجهم المميزة في رومانيا

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز وجميع أعضاءه، بنتائج لاعبي المنتخب الوطني ببطولة ROMGYM TROPHY 2023 المقامة بدولة رومانيا.





وحصل اللاعب علي زهران علي الميدالية الذهبية بجهاز الحلق، واللاعب عمر العربي الميدالية الذهبية بجهاز حصان القفز، والميدالية الفضية للاعب محمد عفيفي بجهاز المتوازي.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة يهنئ لاعبي الاسكواش علي جوائز الافضل لعام 2023 المقدمة من PSA، حيث تقاسمت نور الشربيني ونوران جوهر جائزة أفضل لاعبة، وعلي فرج أفضل لاعب، وأمينة عرفي أفضل لاعبة ناشئة.

وجدد الوزير تأكيده أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وذلك من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.