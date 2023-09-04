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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المعمل الجنائي يفحص عينة من مخدر الهيدرو ضُبطت بحوزة عاطل بالمقطم

محكمة
محكمة

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، إرسال عينة من 5 كيلو هيدرو للمعمل الكميائي تم ضبطها بحوزة عاطل لتوزيعها على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم، وذلك للبت في مصيره.

 

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القبض على مُتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

 

 الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كانت تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم المقطم، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


 

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