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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحد أبطال أكتوبر: علمنا بساعة الصفر قبل ساعتين من الحرب (فيديو)

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشعب قبل الحرب كانت لديه ثقة كبيرة في القوات المسلحة، وعند خروج الرئيس جمال عبدالناصر في هذا التوقيت وألقى المسئولية على نفسه وتنحى عن الحكم فخرج الشعب بالملايين ينادي باستمراره ووقف خلفه وخلف القوات المسلحة وساندها وأعاد بنائها وتنظيمها مرة أخرى.

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وأضاف خلال لقائه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، إنه كان هناك رد فعل من الشعب عقب الهزيمة في حرب 67، موضحًا أنه كان وقتها طالبا في الثانوية العامة، وعاصر الظروف القاسية التي عاشتها مصر في تلك الفترة.

ووتابع: “عندما دخلنا الحرب كان هناك استنفار كبير، والتحقت بسلاح المشاة لأنه دائما يكون في المقدمة وله المبادرة في المعارك، ففي حرب أكتوبر 1973 كانت الموجات الأولى في الحرب بمشاركة المشاة”.

قرار حرب أكتوبر كان مفاجئا

وأوضح أن توقيت بداية الحرب كان مفاجئا للجميع وحدث قبلها أكثر من مرة رفع درجة الاستعداد بالانتقال لقاعدة الهجوم أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغهم بساعة الصفر أو بدء الهجوم قبلها بساعتين فقط، وكانت الفترة الكافية فقط للتجهيز وتحضير القوارب والدبابات والمركبات وكل المعدات.

وشدد على أن الجنود في توقيت بدء الحرب ينحون كل المشاعر والتوتر والتفكير في الأقارب وغيرهم، ويكون كل التركيز في المعركة فقط، خاصة وأنه كان حلم لكل المصريين.

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