عقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا مع مهندسى ومسئولى تنفيذ المشروعات بالشركة وبحضور مهندس محمد عبد الحافظ مسئول الشركة القابضة والمهندس ناجح رئيس الهيئة القومية ولواء مجدي احمد محمود مدير الفرع الإقليمي لمكتب دار الهندسة باسيوط وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي الوصلات المنزلية بمبادرة حياةكريمة ومناقشة معوقات التنفيذ و نسب تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى، واشار "الشرقاوي " أن المبادرة تستهدف 7مراكز بالمحافظة وهم ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط وديروط بإجمالي عدد المستفيدين 2.2 مليون نسمة فى 149 قرية و 641 تابع، حيث يجرى تنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه ومد وتدعيم شبكات صرف صحي وإحلال وتجديد شبكات مياه، توسعات وإنشاء محطات مياه شرب ودق آبار ارتوازية.

وأضاف الشرقاوي أن المبادرة تمثل تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، حيث تستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة، كما تستهدف المبادرة مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة التابعة للقري المخدومة وتوسعات عدد 6 محطات مرشحة لزيادة كميات المياه المنتجة لحل اى مشكلات تتعلق بضعف المياه بالأدوار العليا اوقات الذروة.

وشدد الشرقاوي على مهندسي قطاع المشروعات والقائمين على متابعة الأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية بعدد (7) مراكز على مستوي المحافظة بضرورة إنجاز الأعمال القائمة بالمشروعات الكبري مع ضرورة التغلب وتذليل كافة العقبات مضيفا أن الصعيد يشهد مرحلة جديدة من تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسهم في رفع نسب التغطية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ولا سيما بالمناطق الأكثر احتيا

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة

مياه اسيوط تتابع مشروعات حياه كريمة وتغطية الاماكن الاكثر احتياجا اولى بالمبادرة