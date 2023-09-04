مصرع شخصين في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة بالجيزة

لقى شخصين مصرعهما في حادث تصادم في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفين بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقل إلى مكان الـحادث، وتبين وفاة عامل 20 سنة، وآخر 18 سنة أثناء استقلالهما دراجه بخارية اصطدمت بهما سيارة مما أدى إلى انقلاب الدراجة ومصرعهما، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«شاشة وكمبيوتر».. سقوط خفير سرق محتويات مدرسة في أكتوبر

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على خفير مدرسة للتعليم الأساسي؛ لاتهامه بسرقتها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من مدير مدرسة للتعليم الأساسي، بدائرة قسم أكتوبر ثالث، باكتشاف سرقة «شاشة، وبروجيكتور، وكمبيوتر» من المدرسة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن خفير المدرسة، وراء وقاعة السرقة.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابي متهم بغسـل 6 ملايين جنيه حصيلة جرائم نصب واحتيال



قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابي قام بغسـل 6 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.

فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية –شراء سيارة ودراجات نارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (6مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

القبض على 3 مُتهمين بالتعدي على سيدة بالقاهرة



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدي على سيدة بالقاهرة.



ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربه منزل) وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب ، مما آثار حفيظة الأهالي المتواجدين فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فقام قائد السيارة بالاستعانة بــ (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض "سنجة") وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط "بواب" أثناء تنقيبه عن الآثار في بدروم عقار بالهرم

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على حارس عقار؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بحدائق الأهرام بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا من الأهالي، بوجود حفر أسفل عقار بشارع جاردينيا بدائرة قسم الهرم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للتنقيب عن الآثار في بدروم العقار، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.