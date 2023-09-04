فتح باب تلقي الترشح لانتخابات الزمالك

بدأت اللجنة المكلفة بتسيير أمور نادي الزمالك ، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأبيض المقبلة ، على أن يستمر التلقي بداية من اليوم الاثنين الرابع من سبتمبر ولمدة تستمر 7 أيام متواصلة من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.





وتتكون اللجنة التي تتلقى الطلبات من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيس اللجنة المكلفة، أيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة بالزمالك.

ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات بالأبيض وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

موعد انعقاد الجمعية العمومية ..

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية للزمالك 20 أكتوبر المقبل وفقًا لما أعلنته اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عبر إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

مران الزمالك الأخير ..

وخلال مران الزمالك الأخير، عقد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مع معاونيه، على هامش المران الصباحي صباح أمس الأحد استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ أوسوريو الاجتماع مع معاونيه بمناقشة في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين ، وبعض الأفكار الفنية والخططية في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويستمر الزمالك في خوض تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من اليوم الاثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



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