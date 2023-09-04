نصائح لتحضير لانش بوكس صحي للأطفال في المدرسة (فيديو)

وجه الدكتور شافعي أبو سكين، طبيب الأطفال واستشاري التغذية، نصائح للأمهات للاستعداد لدخول المدارس، قائلًا إنه يجب أن تتعامل الأم مع الأطفال بشكل مسئول من خلال توفير أجواء مناسبة للنوم خلال أيام المدرسة للحفاظ على ساعته البيولوجية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن الوقت الأنسب لبداية نوم الطفل هو بداية من بعد غروب الشمس بساعتين، وعدم تحويل المدرسة لعقاب يذهب إليه الطفل وهو غير سعيد، مع ضرورة منحه جرعة من الحب والحنان عند إيقاظه حتى لا يكره الذهاب للمدرسة.

أطعمة سهلة الهضم وسريعة الامتصاص وخضراوات في اللانش بوكس:

وأوضح، أن “اللانش بوكس” يجب أن يحتوي على أطعمة سهلة الهضم وسريعة الامتصاص وخضراوات وأطعمة صحية، ويجب أن تتجنب الأم المنتجات المصنعة وبها مواد حافظة، وتجنب اللحوم المطبوخة وموضوعة في ساندوتشات من فترات طويلة، لأن بعض الأمهات تقوم بتحضيرها من المساء وتعطيها للطفل أثناء ذهابه للمدرسة.

وطالب بمتابعة العادات الغذائية للأطفال حتى لا يصلوا للسمنة، مع ضرورة مراعاة الكميات المقدمة للطفل من الأطعمة، مشيرًا إلى أن الطفل يجب أن يحصل على الوجبات الثلاث يوميًا، الفطار والغداء والعشاء.

أفكار لتحضير وجبات غداء صحية ومغذية للأطفال في المدرسة:

ساندويشات مبتكرة:

ساندويش الدجاج المشوي مع الخضار وصلصة الزبادي.

ساندويش الأفوكادو مع شرائح الديك الرومي والخضار.

ساندويش السلمون المدخن مع الجبنة الكريمية الخفيفة والخضار.

سلطات مليئة بالمغذيات:

سلطة الكينوا مع شرائح الخضار الملونة وقطع الدجاج المسلوق.

سلطة الفاصوليا المشوية مع الطماطم المقطعة والكزبرة.

سلطة الجزر المبشورة مع الزبيب وصلصة اللبن.

الفواكه والخضراوات الممتعة:

قطع الفواكه الملونة مثل الفراولة والعنب والتوت.

الخضراوات المقطعة بشكل ممتع مثل الشرائح الملونة من الفلفل والخيار والجزر.

وجبات خفيفة صحية:

الزبادي اليوناني مع العسل والمكسرات المحمصة.

قطع الجبن الطري مع الفواكه المجففة.

المشروبات الصحية:

الحليب أو حليب الصويا البارد.

العصائر الطبيعية بدون إضافة سكر.

احرص على استخدام مكونات طازجة وصحية، وتجنب إضافة السكر والمواد الحافظة في الوجبات، وضرورة تنويع الأطعمة والنكهات لجعل وجبات الغداء ممتعة وشهية للأطفال.