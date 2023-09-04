نشنت يا فالح .. ضبط سائق أصاب نجله بطلق ناري بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى أصابه والده أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بالمنزل وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى البلينا المركزي بوصول "عبد الرحيم . ا . م . ع" 22 سنة عامل – ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "أحمد . م . ع . ا" 54 سنة سائق ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء تواجده ونجله المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابة نجله المذكور ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك وتم ضبط السلاح المستخدم .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .