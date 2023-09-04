نصائح مهمة للأمهات للتعامل مع أطفالهن في سنة أولى حضانة (فيديو)

وجهت الدكتورة غادة حشمت، استشاري العلاقات الأسرية، نصائح للأمهات للتعامل مع أطفالهن في الحضانة، للمرة الأولى، مؤكدة أن عليها التعامل بالتدريج مع الأبناء في الفترة الأولى من العام الأول لدخول الحضانة، لأنه الأيام الأولى مهمة جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الإثنين، أن الأم تتوقع دائما أن يكون الطفل رافضا لمفارقتها في بداية الأمر وهي مشكلة اجتماعية قد تتحول لرفض الطعام أو التواصل الفعال مع الآخرين.

ونصحت الأمهات في هذه الحالة بأن لا تتركه الفترة كاملة في الحضانة، كما عليها أن تواصل مراقبة الطفل حتى يعتاد على التواجد خارج المنزل وأيضًا أن يكون معتادا على التواجد في مجموعة من الأطفال الآخرين.

وأشارت إلى أن الأم عليها أن تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي لأن تعاملها مع المشكلة ينتقل للطفل نفسه ويؤثر عليه، ويجب أن تتحدث مع الطفل وتحاول أن تفهمه أن التواجد في الحضانة أو المدرسة أمر ضروري وأيضا عليها أن تستمع للطفل وتعرف منه تفاصيل يومه وتهتم بأي شكاوى يحكيها لها.

طريقة التعامل مع الأطفال في سنة أولى حضانة

التواصل الإيجابي: كن لطيفًا ومشجعًا في التواصل مع الأطفال. استخدم لغة بسيطة وواضحة عندما تتحدث معهم وقم بتوجيه الثناء والتشجيع عندما يقومون بسلوك جيد. استخدم ابتساماتك وتعابير وجهك لإظهار الاهتمام والسعادة.

الروتين والتنظيم: حاول إنشاء جدول زمني يومي متناسب مع احتياجات الأطفال في هذا العمر. يحب الأطفال الاستقرار والتنظيم، فقدم لهم جدولًا محددًا للأنشطة مثل اللعب والوقت الهادئ ووقت الطعام والنوم. هذا سيساعدهم على الشعور بالأمان والثقة.

اللعب والاستكشاف: قم بتوفير بيئة آمنة ومثيرة للاستكشاف للأطفال. قدم لهم ألعاب وأدوات تشجعهم على تطوير مهاراتهم الحركية والتفكير والإبداع. كما يمكنك توجيههم في اللعب الاجتماعي لتعلم المشاركة والتعاون مع الآخرين.

التعامل مع الانفصال: في هذه المرحلة، قد يعاني الأطفال من صعوبة في التحول من وجود والديهم إلى البقاء في حضانة. حاول تهدئتهم وتوجيههم وتوفير الشعور بالأمان والاستقرار. قد تحتاج إلى فترة انتقالية قصيرة في البداية للتأقلم.