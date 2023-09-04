وفاة مدرس في حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية بسوهاج

توفي مدرس في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز أخميم في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية كان يقودها بمدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى بمدينة ناصر / دائرة القسم .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "صابر . ع . ن . ش" 34 سنة سائق ومقيم / دائرة مركز أخميم اصطدام بالدراجة البخارية من الخلف قيادة "معروف . ع . ه . ا" 50 سنة مدرس ومقيم بناحية دائرة مركز أخميم نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة .





نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة و"ضاحي . ع . ه . ا" 44 سنة صاحب شركة ومقيم بذات الناحية شقيق المتوفـي قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .