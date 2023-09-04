موعد اليوم الوطني السعودي 2023.. وعدد أيام الإجازات

اليوم الوطني السعودي.. يحتفل المواطنين في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ93 والذي يحمل شعار "نحلم .. نحقق"هذا العام بدلا من "الدار لنا" وهي الذكرى تحول مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1932 بناء على مرسوم ملكي الملك عبد العزيز آل سعود، ويعبر شعار العام الإنجازات التي حققتها السعودية ولاسيما في المشاريع القومية.

اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي، يحتفل به المواطنين في المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر 2023، وتشمل الاحتفالات الألعاب النارية، والعروض الجوية المزهلة، وإذاعة الأغاني الوطنية المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في البلاد، وهو ما يعكس أن اليوم الوطني واحد من أهم المناسبات الوطنية المميزة والتي تتمتع بمكانة عالية وهامة داخل قلوب المواطنين في المملكة العربية السعودية.

عدد أيام إجازة اليوم الوطني 1445

ومع الاحتفال باليوم الوطني بالسعودية، يحصل أيام إجازة اليوم الوطني 1445 على إجازة، وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فإن إجازة اليوم الوطني السعودي تكون تاريخا ميلاديا ثابتا في 23 سبتمبر.

العاملون بالقطاع العام في السعودية

وفي سياق ذلك يحصل العاملون بالقطاع العام أو الخاص على عطلة رسمية من يوم السبت 23 سبتمبر 2023 ميلادياً، والموافق 8 ربيع الأول وتستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي يوم 27 سبتمبر ميلادياً الموافق 12 ربيع الأول.