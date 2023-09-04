فيضانات وأمطار مفاجئة تغرق إسبانيا (فيديو)

تواجه إسبانيا حاليًا فيضانات شديدة ناجمة عن أمطار غزيرة، ما أدى إلى إصدار إنذارات قصوى بالطقس الأحمر في مدريد وتوليدو وقادش.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى توقف مباراة كرة القدم بين أتلتيكو مدريد وإشبيلية يوم الأحد، ونتيجة لهطول الأمطار غير الطبيعي، جرى حث سكان مدريد على البقاء في منازلهم.

وجرى إرسال رجال الإطفاء في العاصمة 190 مرة لمعالجة فيضانات الطرق، إذ أثرت الأمطار الغزيرة المنسوبة إلى العاصفة دانا بشكل خاص على المناطق الساحلية في قادس وتاراغونا وكاستيلو.

وفي كاستيلو، جرى الضغط على رجال الإطفاء لإنقاذ رجل حوصرت سيارته في مياه الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى الخصر.

وفي مدينة ألكانار شمال شرق تاراغونا، تم تحذير السكان من السفر غير الضروري. وقد تلقت المدينة كمية مذهلة من الأمطار بلغت 215 لترًا لكل متر مربع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وروى خوان كارلوس بينافيل، أحد زوار المدينة، تجربته المرعبة عندما استيقظ على صوت الفيضانات في شقته بالطابق الثاني.

وقال لرويترز "نظمنا فيما بيننا لصنع حبال من المناشف وأغطية الأسرة واستخدمناها لسحب شابين كانا يتمسكان بالأعمدة". "لقد سحبناهم إلى الطابق العلوي وأنقذناهم. كان الأمر مرعبًا، ومخيفًا للغاية، مع الأطفال الصغار والنساء. لم يحضر أحد، لقد تركنا وحدنا لإنقاذ أنفسنا”.

انهيارات أرضية بسبب الفيضانات

وتسبب هجمة العاصفة دانا في حدوث انهيارات أرضية وغمر العديد من الطرق. واجهت المركبات صعوبة في التنقل في المناطق التي غمرتها الفيضانات. ووفقا لتقارير صحيفة الباييس، تم تعليق العديد من خدمات القطارات في جميع أنحاء إسبانيا، وتم تحذير السائقين من استخدام طرق معينة في المناطق التي غمرتها الفيضانات الشديدة.

ويأتي هذا الحدث المناخي القاسي في أعقاب فصل الصيف الحار بشكل ملحوظ في إسبانيا ومعظم أنحاء جنوب أوروبا. ويسلط الوضع الحالي الضوء على عدم القدرة على التنبؤ وظواهر الطقس المتطرفة، والتي يمكن أن تتحول بسرعة من متطرف إلى آخر، مما يؤدي إلى إحداث الفوضى في أعقابها.