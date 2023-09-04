ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاوله تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

حيث تم ضبط 6.5 جرام من نبات الماريجوانا المخدر أخفاها راكب ألمانى الجنسية قادم على الطائرة من دوسلدورف بألمانيا داخل علبة الشطرنج بداخل أمتعته الشخصية .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 29 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

ياتى ذلك في اطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى