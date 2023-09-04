نشرة أخبار التوك شو.. أسعار السجائر بمصر بعد الصفقة الإماراتية وأزمة سارة زكريا

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق و مكتشف النجمين محمد صلاح ومحمد النني، عن أسرار جديدة في مشوارهما الكروي الذي بدأ في فريق المقاولن العربي.



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مكتشف محمد صلاح يكشف مفاجأة عن مركزه الأصلي في الناشئين (فيديو)



قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البعض أخطأ في ترجمة بيان منظمة الصحة العالمية خلال المرحلة السابقة حول إلغاء حالة الطوارئ بسبب كورونا نتيجة انخفاض الإصابات، معقبًا: "البعض أعتقد أن فيروس كورونا انتهى، وهذا الأمر خطأ".

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المصرية للحساسية والمناعة: فيروس كورونا لا يستسلم ويعشق الطفرات



كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن حالة الطقس نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن موجة حارة، تضرب البلاد بدءا من الأربعاء المقبل.

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الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس نهاية الأسبوع.. موجة حارة جديدة (فيديو)





كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، آخر تطورات التحقيق مع الفنانة سارة زكريا ؛ بسبب الألفاظ الخارجة التي صدرت عنها في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

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الموسيقيين تكشف كواليس قرار منع التعامل مع سارة زكريا داخل مصر



أعربت الطالبة شادن مصطفى صابر، صاحبة واقعة التخرج والرقص على الطريقة النوبية، عن استيائها من الانتقادات الموجهه لها، مشددًا على أنها بصدد اتخذا إجراءات قانونية ضد كل المتجاوزين.

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كل واحد حر.. صاحبة تريند الرقص النوبي تتوعد المتجاوزين بالإجراءات القانونية



كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

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مصير أسعار السجائر بعد صفقة الشركة الإماراتية (فيديو)



علق الإعلامي أحمد موسى على استحواذ شركة جلوبال الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

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أحمد موسى يشيد بصفقة الشرقية للدخان مع جلوبال الإمارتية.. تعكس الثقة باقتصاد مصر

قال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه يحب المطرب عمر كمال وبعتب مطربًا جيدًا ، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع حمو بيكا بشكل إيجابي، وتم إيقافهما لمدة أسبوع ،وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه بسبب أغنيتهما "أنتي معفنة".

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مصطفى كامل يكشف كواليس بكاء حمو بيكا بسبب "انتي معفنة" (فيديو)