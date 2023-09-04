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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جودة: فيفا أصدر العقوبة رقم 99 ضد الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد محمد جودة، نجم الأهلي السابق، صدور عقوبة جديدة ضد نادي الزمالك ستؤدي إلى إيقاف القيد مرة أخرى بالنادي.

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وقال جودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " الزمالك تعرض لغرامة جديدة ستؤدي إلى إيقاف قيد آخر، للمرة الثالثة في الموسم".
وتابع: "عقوبات الزمالك الصادرة تجاهه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصلت إلى العقوبة رقم 99، وهذا رقم قياسي".
وأتم: "الزمالك يمر بأزمة كبيرة، وأتمنى أن يخرج منها حتى يستطيع الحفاظ على قوامه الأساسي والتجديد للاعبيه".

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