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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مواجهة وإزالة التعديات والمتغيرات المكانية المخالفة ببني سويف

ازالة المتغيرات المكانية
ازالة المتغيرات المكانية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً  ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.           

 

و  تضمنت تقارير جهود الوحدات المحلية والتي تم تنفيذها في هذا الجانب بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة من حماية الأراضي وأملاك الدولة ووحدات المتغيرات المكانية وجهات الولاية وتحت إشراف رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي القرى حيث تم اليوم إزالة 18 حالة تعد بمركزي الواسطى وناصر  والتي شملت 10 حالات تعد بقرى الميمون وميدوم   وأبوصير وصفط الشرقية والغربية  و7 حالات بقرية بهبشين  بجانب وقف  أعمال ردم بالطريق الزراعي أمام كوم ادريجه لاستخدامه تشوينات على الطريق   وتم وقف المخالفة واتخاذ الإجراءا القانوني

وقد أكد المحافظ د.محمد هاني غنيم  بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  حفاظاً علي حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

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