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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يهزم أوساسونا بثنائية في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا ثمينا على نظيره فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب ستاد آل سادار، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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موعد مواجهة برشلونة وأوساسونا في الليجا

 تقدم برشلونة  بالهدف الأول عن طريق جولز كوندي من رأسية قوية سكنت شباك أوساسونا في الدقيقة 45 قبل نهاية أحداث الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني تعادل أوساسونا بأقدام لاعبه لويس أفيلا بهدف رائع جاء في الدقيقة 76 ، ثم سجل ليفاندوسكي الهدف الثاني للبارسا من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني ، فيما يتواجد أوساسونا في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

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