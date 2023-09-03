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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

كل واحد حر.. صاحبة تريند الرقص النوبي تتوعد المتجاوزين بالإجراءات القانونية

الطالبة شادن مصطفى
الطالبة شادن مصطفى صابر

أعربت الطالبة شادن مصطفى صابر، صاحبة واقعة التخرج والرقص على الطريقة النوبية، عن استيائها من الانتقادات الموجهه لها، مشددًا على أنها بصدد اتخذا إجراءات قانونية ضد كل المتجاوزين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن واقعة الرقص كانت خلال حفل التخرج وكانت احتفالًا بتخرجها، مشيرة إلى أن حفل التخرج كان خارج الجامعة.

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"فيديو قلب الفيسبوك".. فتاة تحتفل على الطريقة النوبية

احتفال لطيف

وواصلت:"دا كان مجرد احتفال وبدون وجود لأي مسئول ، وكان احتفال لطيف، وكل واحد حر في وجهة نظر وكان هدفي الاحتفال مع أصدقائي، واتقبل كافة الآراء والنقد البناء، والفكرولكن ازعجني النقد الهدام التجريح وسأخذ إجراءات قانونية".

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