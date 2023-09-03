شيخة صالح تكشف تفاصيل الفيلم القصير "أقنعة"

تشارك الفنانة شيخة صالح في الفيلم القصير "أقنعة"، من بطولة عدد من شباب الممثلين خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية.

الفنانة شيخة صالح

أضافت شيخة صالح أن الفيلم تدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء كل منهم يستعمل أقنعة مختلفة في حياته منها قناع القوة، وقناع السخرية الدائمة، ويصابوا بلعنة تجعلهم غير قادرين على استعمال الأقنعة التي تحميهم من المجتمع من وجهة نظرهم، ونرى ما سيحدث لهم بدون الأقنعة.

الفنانة شيخة صالح

وتابعت الفنانة شيخة صالح: فيلم "أقنعة" تدور أحداثه في بيت كبير يعيش به الثلاثة أصدقاء في نفس العقار.

الفنانة شيخة صالح

يذكر أن "أقنعة" بطولة شيخة صالح، حسين أحمد، محمد فوزي، ميرهان حمادة، تأليف وإخراج أحمد السيد ويعتبر فرصه مثالية لمجدى لتقديم موهبته الفنية والتألق بأذاء قوى ومؤثر.