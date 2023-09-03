وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدون مراسم حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية



شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الأحد، مراسم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية، والذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية.



وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد،

و اعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن المحافظة و عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.



وقد رحب "بشارة" بضيوف الإسماعيلية من كل مكان، في رحاب محافظة الإسماعيلية بوابة مصر الشرقية، أرض البطولات والمهرجانات، مؤكدًا على أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يحظى على مر الأعوام السابقة، بشعبية وإقبالًا جماهيريًا سواء في العروض الفنية بشارع محمد علي، أو في حفلي الافتتاح والختام، أو في ساحات العروض اليومية وأن الهدف الأساسي من المهرجان استقطاب جميع فئات المجتمع من أجل إسعادهم والترفيه عنهم.



مضيفًا أن جمهورية مصر العربية هي أرض الحضارة والتاريخ، وستظل دائمًا وأبدًا قِبلة الفنون وملتقى الثقافات، ونحرص دومًا أن يظل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية محفلًا دوليًّا ووجهة حضارية لمصر، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعرف على الموروث الحضاري والثقافي لمختلف شعوب العالم، كما أصبح المهرجان سمة تميز المحافظة وتعكس مدى وعي شعبها بحبه للفنون والثقافة.



مشيرًا إلى أن انطلاق الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية اليوم، هو رسالة قوية أن مصر بلد الأمن والأمان، كما يعكس ثقة العالم في مناخ الاستقرار والازدهار الذي تعيشه مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



متابعًا "تُعد محافظة الإسماعيلية شريانًا للثقافة والفنون، فنحن نشهد اليوم تواجد لفِرق عالمية من عدة دول أجنبية و عربية تشاركنا في عروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الدورة الـ ٢٣، والذي يشكل أنشودة للسلام نعزفها ونرددها جميعًا على أرض الإسماعيلية، في حوار عالمي للثقافة والإرث الحضاري وملتقى للفن الشعبي والتراث، نعلنها للعالم أجمع من مصر المحروسة تعبيرًا عن الهُوية الثقافية لمختلف شعوب العالم".



ووجَّه بشارة الشكر والتقدير لوزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ولكل الجهات بمحافظة الإسماعيلية وقيادتها التي شاركت في الإعداد والتنظيم للمهرجان، كما وجَّه الشكر لجميع الفِرق المشاركة.



يُذكر أن المهرجان يشارك فيه عدد ٦ فرق أجنبية و عربية ، وهى فرق المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، الهند وفلسطين وعدد ١٠ فرق فنون شعبية تمثل محافظات مصر، وهي سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الاسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية، بالإضافة إلى فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة الشباب والرياضة وتشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم مشاركة شرفية لأول مرة.

وقد قرر المحافظ أن تقام عروض المهرجان داخل مدينة الإسماعيلية بمسارح (حديقة الشيخ زايد، نادى الفيروز، نادي الدنفاه) بالإضافة إلى مسارح تم إعدادها في مراكز ومدن (فايد، والقصاصين، والقنطرة غرب).

ومن الجدير ذكره، أنه يقام معرضًا للكتاب ومعرضًا للفنون التشكيلية بقصر الثقافة على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الثالث والعشرين.