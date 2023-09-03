يوفنتوس يضرب أمبولي بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مستحقاً على مضيفه إمبولي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

سيطر يوفنتوس على اللقاء منذ الدقيقة الأولى ونجح في فرض أسلوبه على ملعب المباراة بينما تراجع إمبولي لتأمين دفاعاته.

ومنح البرازيلي دانيلو اليوفي التقدم مبكراً في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول بتسجيله أول أهداف المباراة.

وفي الشوط الثاني واصل البيانكونيري سيطرته وتألقه وإستمر في ضغطه الهجومي بحثاُ عن إضافة ثاني الأهداف.

وفي الدقيقة 84 سجل فيدريكو كييزا ثاني أهداف يوفنتوس لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل إمبولي المركز الأخير بلا نقاط.

تشكيل يوفنتوس في مواجهة إمبولي