لماذا يعد X أسوأ تغيير لتويتر في التاريخ؟

يبدو أن الإعلانات جاءت من العدم مع قيام إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، بالتغريد بشكل غامض مفاده أن تويتر يتخلى عن شعاره واسمه وطائره الشهير ويغير علامته التجارية إلى X، كل ذلك في غضون ساعات، دون إشعار الملايين. من المستخدمين.

وبذلك يتم إنهاء 17 عامًا من تراث الإنترنت من خلال التخلص من اسم العلامة التجارية والشعار المميز لأحد مواقع الويب الأكثر تداولًا على الإنترنت. وداعاً عزيزي طائر تويتر. مرحبا x.

X بحق الجحيم؟

كان Musk مهووسًا باستخدام الاسم X منذ التسعينيات عندما كان جزءًا من "PayPal Mafia"، وهي مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا PayPal ثم أصبح لهم يد في العديد من الشركات الناشئة الكبرى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأخبروا " ماسك " أن الاسم غبي، وتمسكوا بـ PayPal. من الواضح أنه احتفظ بالاسم مع خطط لاستخدامه مرة أخرى يومًا ما.

عندما اشترى Musk موقع Twitter العام الماضي، أعلن أن Twitter سيصبح تطبيق "كل شيء" - وليس مجرد تطبيق وسائط اجتماعية. وسوف يطلق عليه X.

لم يأخذه أحد على محمل الجد، والآن قام بالتغيير على أي حال.

دخلت التغييرات حيز التنفيذ ببطء - اختفى الطائر، وأصبحت التغريدات منشورات وما إلى ذلك. أصبح Tweetdeck خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع وسيُطلق عليه اسم "XPro". تم تغيير تطبيق الهاتف المحمول، والناس في حيرة من أمرهم بسبب التغييرات، بل إن البعض يأخذ العذر لمغادرة الموقع تمامًا.

ليس من الواضح متى سيصبح موقع Twitter.com هو موقع X.com، ولكنني أشفق على الشخص الذي يتعين عليه التأكد من إعادة توجيه مليارات التغريدات ومئات الملايين من التغريدات المضمنة بشكل صحيح.

فيما يلي قائمة سريعة بالأسباب التي تجعل "X" اسمًا سيئًا لشركة كبرى عبر الإنترنت.

إنه عام - لا يتطابق مع معنى التطبيق. إنها مجرد رسالة، وليست حتى كلمة.

يعني إغلاق/إلغاء/إيقاف - تستخدم معظم واجهات مستخدم الكمبيوتر "x" للإشارة إلى إغلاق شيء ما، أو إيقاف شيء ما، أو إلغاء شيء ما. هذا ليس له أي معنى في التطبيق الذي من المفترض أن تقضي الوقت فيه.

إنها صناعة للبالغين مجاورة - لقد ارتبط الحرف x منذ فترة طويلة بصناعة البالغين، على الأقل في أمريكا. يعمل العديد من الأشخاص خلف جدران الحماية وشبكات الرقابة التي تمنع الأشياء حتى ولو بشكل عرضي من صناعة البالغين. أستطيع أن أتخيل أن الكثيرين لن يتمكنوا حتى من الوصول إلى X بعد الآن. لقد تم حظره بالفعل في بعض البلدان، مثل إندونيسيا.

إنه أمر محير – بين عشية وضحاها، كانت هناك تغييرات سيئة في واجهة المستخدم. لم تعد تغرد، بل "تنشر" ولم تعد "تعيد التغريد" وتعيد النشر. كان هناك ارتباك كبير في خلاصتي على تويتر حول كل هذا. في وقتٍ ما، كان "ما هو X؟" هو الموضوع الأكثر رواجًا على تويتر!

X تعني المودة في بعض الأماكن - تستخدم بعض الثقافات علامات xx متعددة في رسائل البريد الإلكتروني للإشارة إلى الحب أو "القبلات المزدوجة" (بالمعنى الأوروبي).

لقد أساءت شركة Grand Vision فهم ماهية تويتر - لدى Musk هذه الرؤية العظيمة لتحويل Twitter - الآن X - إلى تطبيق "كل شيء" يدير حياتك، مثل WeChat في الصين. المشكلة هي أن تويتر ليس كذلك، ولم يكن ليكون كذلك أبدًا، وليس السبب وراء استخدام مستخدميه للموقع.

التخلص من القيمة – من الصعب بناء قيمة العلامة التجارية. تويتر كان لديه 17 عاما منه. إن التخلص من العلامة التجارية وكل شيء معها بعد إنفاق الكثير من المال للحصول على التطبيق ينم عن قصر النظر على مستوى لم نشهده منذ إعادة تسمية HBOMax إلى Max.

تعد إعادة تسمية تويتر بالكامل بمثابة صفعة على وجه المستخدمين الذين ظلوا عالقين منذ تولي Musk المسؤولية على الرغم من حقيقة أن تجربة المستخدم قد تراجعت، وتم اتخاذ قرارات مشكوك فيها بشأن حرية التعبير ومن يُسمح له بالعودة، وقد حدث ذلك تحول كل شيء إلى مكان أكثر جهنمية.

تويتر تغيير العلامة التجارية

كان " ماسك " مهووسًا باستخدام الاسم X منذ التسعينيات عندما كان جزءًا من "مافيا Paypal"

يغتنم الكثيرون هذه الفرصة للخروج بصوت عالٍ أو هادئ من تويتر. وهذا سيساعد فقط على نمو المواضيع (التي لا تزال غير متوفرة في أوروبا) وبدائل تويتر الأخرى.

لقد مات تويتر، كما عرفناه. ولكن بما أن هذا هو الإنترنت، فأنا متأكد من أن مكانًا آخر مثيرًا سيظهر لجذب انتباه وسائل التواصل الاجتماعي.