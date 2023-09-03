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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يوجه رسالة للمسئولين بشأن سيناء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل زيارته إلى سيناء، اليوم، حيث تحرك هو وعدد كبير من الإعلاميين، دون الحاجة إلى تأمين خاص، مؤكدا أنهم يشعرون بالراحة والأمان؛ بعدما تم تأمين المنطقة بشكل كامل، وتطهيرها من العناصر الإرهابية.

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التضحية كانت كبيرة في سيناء لمواجهة التهديد الإرهابي

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يعرض على قناة “صدى البلد”، أن كل حبة رمل في سيناء، تعتبر ذات قيمة عظيمة ، مشيرا إلى أن التضحية كانت كبيرة جدا؛ لمواجهة التهديد الإرهابي في تلك المنطقة.

وناشد أحمد موسى، جميع المسئولين، بالقيام بأنشطة متعددة في سيناء، وزيارة هذه المنطقة المهمة، حيث يرى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير، مؤكدا أن مصلحة مصر العليا تكون هي الأساس، وأن دورنا كمواطنين مصريين، هو حماية ودعم بلدنا، والتصدي لأي تهديد حتى آخر نفس، في سبيل الحفاظ على أمان واستقرار مصر.

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