الأهلى المصرى يوفر خدمات تمويلية وفنية لمحافظة الوادى الجديد

أعلن البنك الأهلى المصرى عن توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظة الوادى الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة، سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضى.

ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وفى ذات السياق، وكذا التعاون فى مجال طرح الأراضى المميزة بالمحافظة سواء (البيع / المشاركة / حق الانتفاع).

قام بتوقيع البروتوكولات الدكتورة / حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد وسعد محيى الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخالد هلال رئيس أمناء الاستثمار بالبنك البنك الأهلى المصرى.

أعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن اعتزازه بتوقيع البروتوكول الذى يأتى فى اطار جهود الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص عمل جديدة بما يساهم فى علاج مشكلة البطالة، خاصة فى المجالات التى تمس الاحتياجات الاساسية للمواطنين والتى يأتى على قمتها مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية وبصفة خاصة فى مناطق محافظة الوادى الجديد الغنية بالأراضى الزراعية الممتدة التى تتيح المجال للتوسع فى التنمية الزراعية التى تعد إحدى أهم خطط الدولة فى التنمية بشكل عام والتى تتضمنها استراتيجية مصر 2030، مؤكداً امتنانه للدور المحورى المتنامى الذى يضطلع به البنك الأهلى المصرى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البروتوكول يأتى ضمن استراتيجية البنك وخططه الطموحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وبصفة خاصة القطاع الزراعى لما له من أهمية استراتيجية فى سد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد من الخارج وقدرة الفائقة على توفير فرص عمل باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة.

كما أوضح أن الغرض من البروتوكول هو توفير كافة التسهيلات الائتمانية من تمويل قيمة شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية والميكنة الزراعية وتمويل الدورة الزراعية بنظام الزراعة التعاقدية للمشروعات المطروحة من قبل محافظة الوادى الجديد سواء بنظام المطور الزراعى من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى إنشاء كافة المرافق وتأهيل الأراضى ومد شبكات الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضى المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين بما يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية بالمحافظة وصولاً للنهوض بالاستثمار فى مصر.

وأضاف سعد محيى الدين أن البروتوكول سيتيح التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة وكذا عمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بكافة أشكالها وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب الأراضى الزراعية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها فى سداد أية التزامات للعملاء طرف جهات التعامل بالإضافة الى توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتى تتمثل فى كافة أنواع الاستشارات الفنية التى قد يحتاجها المستثمرون.

موضحاً أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت نحو 146 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للقطاع الزراعى يستفيد منها نحو 60 ألف عميل.

كما صرح خالد هلال بأن التعاون مع محافظة الوادى الجديد تضمن آليات عرض الفرص الاستثمارية الواعدة لدى المحافظة والتيسيرات المقدمة للمستثمرين من إمكانيات ومقومات وجاهزية الأراضى المطروحة من حيث تزويدها بشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزز فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين لإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات وكذا الاستفادة من الخدمات التى يقدمها البنك الأهلى المصرى وإمكاناته الفنية والبشرية فى تدعيم أساليب الطرح والتسويق والترويج لدعم هذه الطروحات.